Покажите,что дробь 77850+4608\5526-3762 сокращается на 18
Математика
Покажите,что дробь 77850+4608\5526-3762 сокращается на 18
Ответ(ы):
Гость:
Сама столкнулась с такой проблемой.. На самом деле эту дробь сократить на 18 нельзя, т.к. сумма цифр в числе 77850 равна 27, а 27 на 18 сократить нельзя...
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