Похожа задачка 10 яблук розділи між b дітьми. Скільки яблук дали кожному?
Математика
Похожа задачка 10 яблук розділи між b дітьми. Скільки яблук дали кожному?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы посчитать, надо 10/b. Разве нет?
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