Выпиши в строчку через запятую все слова с первым мягким согласным звуком т лось лист бант бинт нес нос год гиря река рука кот кит сосна сито ?
Русский язык
Выпиши в строчку через запятую все слова с первым мягким согласным звуком т лось лист бант бинт нес нос год гиря река рука кот кит сосна сито ?
Ответ(ы) на вопрос:
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Мягкий: Лис,бинт,нёс,река,кит,сито,гиря Твёрдый:Лось,бант,нос,год,рука,кот,сосна,
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