Выпиши в строчку через запятую все слова с первым мягким согласным звуком т лось лист бант бинт нес нос год гиря река рука кот кит сосна сито ?

Русский язык

Выпиши в строчку через запятую все слова с первым мягким согласным звуком т лось лист бант бинт нес нос год гиря река рука кот кит сосна сито ?

Автор: Гость