Полна, воды, могучая, края, песчаные - этим словам проверочные слова нужна?

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Полна, воды, могучая, края, песчаные - этим словам проверочные слова нужна?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Полный, подводный, может, край, песчаный словарное слово.
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