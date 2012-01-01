Сочинение все люди хотят быть счастливыми

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Абсолютно все люди на Земле стремятся быть счастливыми. Это одна из основных целей человечества. Именно поэтому в 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья. А что это значит – быть счастливым? Люди начали рассуждать о счастье, пожалуй, с времен сотворения мира. Объяснить это явление пытаются разные ученые – и философы, и психологи, и богословы и даже физиологи (помните про «гормоны счастья» – эндорфины, серотонин и дофамин?). Философы говорят, что счастье – это идеальное состояние высшего удовлетворения жизнью, абсолютное отсутствие всех желаний. Однако вопрос о том, как достичь счастья до сих пор вызывает множество споров. Если бы кто-то до конца узнал ответ на него, мог бы, наверное, получить Нобелевскую премию. Пока награда не нашла своего героя, а значит вопрос остается открытым. Раньше мамы с детства внушали дочерям: главное, что делает нас счастливыми, – это семья и дети. Но со временем все перевернулось с ног на голову, породив хватких «железных леди», способных не хуже мужчин вести бизнес и делать карьеру. Комфорт, независимость и самодостаточность – вот, что делает их счастливыми. При этом, они не отрицают, что тоже ищут счастья в отношениях. Попробуем разобраться, какие все-таки вещи делают нас счастливыми.