Составьте словосочетания или предложения синонимами щебетать, лепетать, лопотат??, трепетаться, болтать

Гость: Гость:

Птицы весной начинают щебетать с раннего утра. Малыш ещё не умеет разговаривать, но любит лепетать. Во сне человек иногда может что-то лопотать. Мой друг не стал бы трепаться попусту. Мы с подругами можем болтать часами.