Составьте словосочетания или предложения синонимами щебетать, лепетать, лопотат??, трепетаться, болтать
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Составьте словосочетания или предложения синонимами щебетать, лепетать, лопотат??, трепетаться, болтать
Ответ(ы):
Гость:
Птицы весной начинают щебетать с раннего утра. Малыш ещё не умеет разговаривать, но любит лепетать. Во сне человек иногда может что-то лопотать. Мой друг не стал бы трепаться попусту. Мы с подругами можем болтать часами.
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