По характеру рельефа Антарктиду подразделяют на две части. Какая часть Антарктид?? является наиболее приподнятой с высотами до 3000-4000м? а)восточная б)западная в)северная г)южная
География
По характеру рельефа Антарктиду подразделяют на две части. Какая часть Антарктид?? является наиболее приподнятой с высотами до 3000-4000м? а)восточная б)западная в)северная г)южная
Ответ(ы):
Гость:
По характеру рельефа самая высокая часть Антарктиды является южная. Там находится массив Винсон(вулкан)
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