По характеру рельефа Антарктиду подразделяют на две части. Какая часть Антарктид?? является наиболее приподнятой с высотами до 3000-4000м? а)восточная б)западная в)северная г)южная

География

По характеру рельефа Антарктиду подразделяют на две части. Какая часть Антарктид?? является наиболее приподнятой с высотами до 3000-4000м? а)восточная б)западная в)северная г)южная

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