По характеру рельефа Антарктиду подразделяют на две части. Какая часть Антарктид?? является наиболее приподнятой с высотами до 3000-4000м? а)восточная б)западная в)северная г)южная

География
По характеру рельефа Антарктиду подразделяют на две части. Какая часть Антарктид?? является наиболее приподнятой с высотами до 3000-4000м? а)восточная б)западная в)северная г)южная
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По характеру рельефа самая высокая часть Антарктиды является южная. Там находится массив Винсон(вулкан) 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Яку цифру треба поставити замість зірочки ,щоб утворилася правильна нерівність: -9,6*8 > -9, 627 ( Розглянути всі можливі випадки )
Ответить
Математика
ТУРИСТ ПРОШЁЛ ПЯТЬ ДЕВЯТЫХ ВСЕГО ПУТИ ЕМО ОСТАЛОСЬ ПРОЙТИ 90 КМ СКОЛЬКО КМ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ТУРИСТ?
Ответить
Биология
Почему таблетки некоторых лекарственных препаратов рекомендуется рассасывать в?? рту , а другие -глотать целиком?
Ответить
Русский язык
Расположите предложения в такой последовательности,чтобы получился связный текст-отрывок из книги В.А. Козырева и В.Д. Черняк <<Вселенная в ...
Ответить
Другие предметы
ДАМ 50 БАЛОВ.Напиши те сочинение "Спасая свою жизнь, как следует относиться к други?? людям?"
Ответить