Полный синтаксический разбор предложения ВЧЕРА МЫ БЕСЕДОВАЛИ ТАК МИРНО НО ВДРУГ ??Ы ПОЧЕМУ-ТО ОБИДЕЛИСЬ...
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Полный синтаксический разбор предложения ВЧЕРА МЫ БЕСЕДОВАЛИ ТАК МИРНО НО ВДРУГ ??Ы ПОЧЕМУ-ТО ОБИДЕЛИСЬ...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись. Мы - подлежащее Беседовали - сказуемое Вчера - дополнение Мирно - дополнение Но - союз Вы - подлежащее Обиделись - сказуемое
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