Полный синтаксический разбор предложения ВЧЕРА МЫ БЕСЕДОВАЛИ ТАК МИРНО НО ВДРУГ ??Ы ПОЧЕМУ-ТО ОБИДЕЛИСЬ...

Гость: Гость:

Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись. Мы - подлежащее Беседовали - сказуемое Вчера - дополнение Мирно - дополнение Но - союз Вы - подлежащее Обиделись - сказуемое