Помогите пожалуйста:назовите три главные пищевые уровни в структуре любого биоценоза

Биология
Помогите пожалуйста:назовите три главные пищевые уровни в структуре любого биоценоза
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продуценты (автотрофные организмы - производители органического вещества, в основном, растения) Консументы (потребители органического вещества, в основном, животные) Редуценты (разрушители органических остатков - организмы-сапротрофы (бактерии и грибы, некоторые животные). Наличие этих групп организмов обеспечивает круговорот веществ в биогеоценозе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить слово копилка
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста очень надо
Ответить
Математика
2,1 ( 4 -6 y ) = - 42 решите плиз а пожалуйста дам 25 баллов за лучший ответ 40-44
Ответить
Математика
Задача.С одного участка собрали 365 ящиков лука по 36 кг в каждом,а с другого 267 по 58кг в каждом Сколько всего кг лука собрали с двух полей?
Ответить
Математика
1287 плиз заполните таблицу
Ответить