Помогите пожалуйста:назовите три главные пищевые уровни в структуре любого биоценоза
Биология
Помогите пожалуйста:назовите три главные пищевые уровни в структуре любого биоценоза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продуценты (автотрофные организмы - производители органического вещества, в основном, растения) Консументы (потребители органического вещества, в основном, животные) Редуценты (разрушители органических остатков - организмы-сапротрофы (бактерии и грибы, некоторые животные). Наличие этих групп организмов обеспечивает круговорот веществ в биогеоценозе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Задача.С одного участка собрали 365 ящиков лука по 36 кг в каждом,а с другого 267 по 58кг в каждом Сколько всего кг лука собрали с двух полей?
Математика