Помогите пожалуйста:назовите три главные пищевые уровни в структуре любого биоценоза

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Продуценты (автотрофные организмы - производители органического вещества, в основном, растения) Консументы (потребители органического вещества, в основном, животные) Редуценты (разрушители органических остатков - организмы-сапротрофы (бактерии и грибы, некоторые животные). Наличие этих групп организмов обеспечивает круговорот веществ в биогеоценозе.