Полный свод законов Российской империи начинался с... а) решения об избрании царе?? Михаила Романова в) соборного Уложения в 1469 года с) решения Земского Собора об отказе присоединять Азов b) соборного решения об отмене ме...

История

Полный свод законов Российской империи начинался с... а) решения об избрании царе?? Михаила Романова в) соборного Уложения в 1469 года с) решения Земского Собора об отказе присоединять Азов b) соборного решения об отмене местничества 2) в состав Боярской думы в 17 веке входили... а) окольничие б) стольники в) стряпчие г) воеводы 3) Россия оказала влияние на ход Тридцатилетней войны в Европе тем, что. .. а) поставляла оружие Австрии б) продавала зерно Швеции в) была посредником на переговорах с Испанией г) послала свою армию в Германию

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