2.Приведите пример обстоятельственных и определительных наречий.

Гость: Гость:

Вдали, вблизи, Специально, нарочно - обстоятельственные ...Обстоятельственные наречия чаще всего относятся к глаголу и характеризуют время, место, цель, причину совершения действия. В состав обстоятельственных наречий входят: 1) наречия места, 2) наречия времени, 3) наречия причины, 4) наречия цели. Определительные наречия могут относиться не только к глаголу, но и к наречию, существительному, слову категории состояния, характеризуя их с разных сторон. Среди определительных наречий выделяются: 1) качественные наречия, указывающие на качественный признак; 2) наречия меры и степени; 3) наречия образа или способа действия. Много, мало, чуть-чуть, вдвойне, втройне, трижды, вшестером, очень, весьма, совершенно, абсолютно.