Положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности на Руси (по три)
История
Положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности на Руси (по три)
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Положительные: 1.Расцвет отдельных княжеств 2.Образование новых торговых путей 3.Способствовала развитию культуры Отрицательные: 1.Усобицы князей 2.Дробление княжеств между наследниками 3.Ослабление обороноспособности страны
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