Положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности на Руси (по три)

История
Положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности на Руси (по три)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительные: 1.Расцвет отдельных княжеств 2.Образование новых торговых путей 3.Способствовала развитию культуры Отрицательные: 1.Усобицы князей 2.Дробление княжеств между наследниками 3.Ослабление обороноспособности страны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите!! Грузовик массой 5 т движется равномерно по прямоли- нейному участку д??роги. Определите силу тяги двига- теля грузовика, если изве...
Ответить
Математика
Найдите расстояние между точками: а)А (2,4) и В (-7,2) б) М (-5) и N (3 1/3)
Ответить
Английский язык
НАДО НАПИСАТЬ про одного животного ,что оно кушает и тд
Ответить
Алгебра
Привет Решите пожалуйста и сфоткайте как вы это сделали Я вас очень сильно прошу
Ответить
Русский язык
Помогите срочно упражнения 111
Ответить