Получите и отделите гидроксид меди (II) исходя из оксида меди(II)

Химия
Получите и отделите гидроксид меди (II) исходя из оксида меди(II)
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Ответ(ы):
Гость:
1. CuO+NaOH=Cu(OH)2+H2O Cu(OH)2=t=CuO+H2O
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