Помагите мне плиз сделать 5 номер

Алгебра
Помагите мне плиз сделать 5 номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#4 5-x 5x+(x+12)*2=178 5x+2x+24=178 7x=178-24 7x=154:7 x=22
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