Даты возникновения цивилизаций древнего мира

История
Даты возникновения цивилизаций древнего мира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 4-м тыс. до н.э. появились два первых очага цивилизации: шумерский — в низовьях Тигра и Евфрата (Междуречье) и египетский — в долине Нила. В середине 3-го тыс. до н.э. в Индии и в начале 2-го тыс. до н.э. в Китае самостоятельно формируются цивилизации.
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