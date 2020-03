Сочинение на тему "мой лутший день " на английском с переводом на русский

Гость: Гость:

I got up early.Birds sang well.I had Breakfast and went for a walk with friends.We went to the Mall where ALROSA conducted quick and time.After that I went home.At home I watched TV and went to sleep Перевод Я встал рано.Птицы хорошо пели.Я позавтракал и пошёл гулять с друзьями.Мы пошли в торговый центр где хлрошо провили время.После этого я пошёл домой.Дома я посмотрел телевизор и пошёл спать.