ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Между двумя друзьями разгорелся спор . Один утверждал что человеческие потребности нужно ограничивать, так как человеку сложно остановиться в своих желаниях . Другой говорил что потребности ограничивать нел...
Обществознание
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Между двумя друзьями разгорелся спор . Один утверждал что человеческие потребности нужно ограничивать, так как человеку сложно остановиться в своих желаниях . Другой говорил что потребности ограничивать нельзя так как это приведёт к тому что человек перестанет развиваться Какой точки зрения придерживаешься ты ? Приведи не менее двух аргументов подтверждающих твою позицию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек, если его не ограничивать не будет знать меры. По своей природе он алочен, завислив и жаден. Ему будет хотется больше и больше и больше, пока он не заберёт всё себе. Следовательно, остальным ничего не останется и они устроят бунт, по этому нужно всех ограничить и разделить всё по ровну. В этом случае у общества не останется причин для недовольства.
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