ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Между двумя друзьями разгорелся спор . Один утверждал что человеческие потребности нужно ограничивать, так как человеку сложно остановиться в своих желаниях . Другой говорил что потребности ограничивать нел...

Гость: Гость:

Человек, если его не ограничивать не будет знать меры. По своей природе он алочен, завислив и жаден. Ему будет хотется больше и больше и больше, пока он не заберёт всё себе. Следовательно, остальным ничего не останется и они устроят бунт, по этому нужно всех ограничить и разделить всё по ровну. В этом случае у общества не останется причин для недовольства.