Пользуясь атласом - определителем " от земли до неба ", заполните таблицу. Аквариум??ые рыбки
Окружающий мир
Пользуясь атласом - определителем " от земли до неба ", заполните таблицу. Аквариум??ые рыбки
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Сомик - Южная Америка Петушок - Юго восточная Азия Тернеция - Южная Америка Неон - Южная Америка Кардинал - Китай
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