Розв'яжіть задачу 335

Гость: Гость:

Першого дня туристи пройшли 8 км .А другого дня у 7 разів більше ніж першого. Скільки всього км пройшли туристи за два дні разом? 1)8+7=15(км) - пройшли туристи другого дня; 2) 15+8=23(км)-пройшли туристи за два дні. Відповідь:23км пройшли туристи за два дні.