Розв'яжіть задачу 335
Математика
Розв'яжіть задачу 335
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Першого дня туристи пройшли 8 км .А другого дня у 7 разів більше ніж першого. Скільки всього км пройшли туристи за два дні разом? 1)8+7=15(км) - пройшли туристи другого дня; 2) 15+8=23(км)-пройшли туристи за два дні. Відповідь:23км пройшли туристи за два дні.
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