Помогите пожалуйста с эти заданием(упр.107)!!!
Русский язык
Помогите пожалуйста с эти заданием(упр.107)!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 сесть на голову 2 с опущенными р уковами 3 летать в облаках 4 гладить кошку против шерсти надеюсь помогла
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