4 * 45 + 4 * 55 + 6 * 55 + 6 *45 решить с вынесением множителя за скобки .
Математика
4 * 45 + 4 * 55 + 6 * 55 + 6 *45 решить с вынесением множителя за скобки .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*(45+55)+6*(55+45)=45+55=100*4=400,100*6=600 600+400=1000
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