Помагите на слова синтаксическйй разбор Индустрия туризма трудоёмкйй процесс,в ??отором заняты как квалифицированные спецалисты,так и неквалифицированные работники

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Помагите на слова синтаксическйй разбор Индустрия туризма трудоёмкйй процесс,в ??отором заняты как квалифицированные спецалисты,так и неквалифицированные работники

Автор: Гость