Помагите на слова синтаксическйй разбор Индустрия туризма трудоёмкйй процесс,в ??отором заняты как квалифицированные спецалисты,так и неквалифицированные работники
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Помагите на слова синтаксическйй разбор Индустрия туризма трудоёмкйй процесс,в ??отором заняты как квалифицированные спецалисты,так и неквалифицированные работники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пов,невоскл,СПП: 1)двусост,распр,неполн 2)двусост,распр,полн,осл. одн. членами
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Литература