Помагите плиз очень нужно

Информатика
Помагите плиз очень нужно
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Гость:
Транспорт-машина город-Москва
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