Помагите пожалусто написать предложения ,выставляя подходящие по смыслу прилага??ельные. Река...., а ручей... .Озеро...., а море.... . Тигры....., а котята... .Гиря...., а озеро.... . Уголь..., а мел..... .
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Помагите пожалусто написать предложения ,выставляя подходящие по смыслу прилага??ельные. Река...., а ручей... .Озеро...., а море.... . Тигры....., а котята... .Гиря...., а озеро.... . Уголь..., а мел..... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Река большая/быстрая, а ручей маленький/тихий/медленный. Озеро неглубокое, а море глубокое. Тигры страшные/злые/сильные/беспощадные, а котята милые/добрые/слабые/беспомощные. Гиря тяжёлая, а ???озеро??? Уголь чёрный, а мел белый. надеюсь, что помогла! :-)
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