Помагите пожалусто написать предложения ,выставляя подходящие по смыслу прилага??ельные. Река...., а ручей... .Озеро...., а море.... . Тигры....., а котята... .Гиря...., а озеро.... . Уголь..., а мел..... .

Русский язык

Помагите пожалусто написать предложения ,выставляя подходящие по смыслу прилага??ельные. Река...., а ручей... .Озеро...., а море.... . Тигры....., а котята... .Гиря...., а озеро.... . Уголь..., а мел..... .

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