Помагите решить пожайлуста Типография напечатала 254 6000газет.одна пятая часть газ??т продали в первый день, а остальные во второй.Сколько газет продали во второй день?
Математика
Помагите решить пожайлуста Типография напечатала 254 6000газет.одна пятая часть газ??т продали в первый день, а остальные во второй.Сколько газет продали во второй день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 546 000:5=509 200 (г.) - продали в 1 день 2) 2 546 000 - 509 200=2 036 800 (г.) Ответ: во 2 день продали 2036800 газет.
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