Помагите решить пожайлуста Типография напечатала 254 6000газет.одна пятая часть газ??т продали в первый день, а остальные во второй.Сколько газет продали во второй день?

Математика

Помагите решить пожайлуста Типография напечатала 254 6000газет.одна пятая часть газ??т продали в первый день, а остальные во второй.Сколько газет продали во второй день?

Автор: Гость