Помагите решить задачу пожалуйста. В 10 часов бабушка поехала в больницу к дедушк??.Дорога до больницы и обратно заняла 2 часа 15 минут.В больнице у дедушки она пробыла 2 часа.В какое время бабушка вернулась?
Математика
Помагите решить задачу пожалуйста. В 10 часов бабушка поехала в больницу к дедушк??.Дорога до больницы и обратно заняла 2 часа 15 минут.В больнице у дедушки она пробыла 2 часа.В какое время бабушка вернулась?
Ответ(ы):
Гость:
1)2ч 15мин+2ч=4ч 15мин 2)Если бабушка поехала утром, то она вернулась в 14:15 Если бабушка поехала ночью, то она вернулась в 2:15
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