Помагите решить задачу пожалуйста. В 10 часов бабушка поехала в больницу к дедушк??.Дорога до больницы и обратно заняла 2 часа 15 минут.В больнице у дедушки она пробыла 2 часа.В какое время бабушка вернулась?

Математика

Помагите решить задачу пожалуйста. В 10 часов бабушка поехала в больницу к дедушк??.Дорога до больницы и обратно заняла 2 часа 15 минут.В больнице у дедушки она пробыла 2 часа.В какое время бабушка вернулась?

Автор: Гость