ПОМагите!!! сочинение по плану 1)Когда прочитали самостоятельно книгу как эта книга называется? 2)Любители вы читать сегодня? 3)чего чаще всего любите читать? 4)есть ли у вас любимая книга ?(Муму) напешите о ней !! 5какую...

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ПОМагите!!! сочинение по плану 1)Когда прочитали самостоятельно книгу как эта книга называется? 2)Любители вы читать сегодня? 3)чего чаще всего любите читать? 4)есть ли у вас любимая книга ?(Муму) напешите о ней !! 5какую роль играет книга в моей жизни?

Автор: Гость