Помагите )) выполните действие (-1 5/9 * 2 1/7 плюс 1 7/12) * 1 1/7

Математика
Помагите )) выполните действие (-1 5/9 * 2 1/7 плюс 1 7/12) * 1 1/7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-15/9 * 21/7+ 17/12) * 11/7= Ну смотри, дроби сокращаем, получается (-5/3 * 3/1 + 17/12) * 11/7 = (-15/3+17/12)* 11/7 = Тут к общему знаменателю (-60/12+17/12)*11/7= -43/12*11/7= -473/84
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