Помагити ришить уравнения 4 (×-9)=3(×-8)
Математика
Помагити ришить уравнения 4 (×-9)=3(×-8)
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки: 4х-36=3х-24 переносим неизвестные в одну сторону, а известные в другую: 4х-3х=36-24 считаем: х=12.
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