В первой вазе 3 тюльпана, а во второй 9 тюльпанов.На сколько тюльпанов меньше в первой вазе,чем во второй

Математика

В первой вазе 3 тюльпана, а во второй 9 тюльпанов.На сколько тюльпанов меньше в первой вазе,чем во второй

Автор: Гость