В первой вазе 3 тюльпана, а во второй 9 тюльпанов.На сколько тюльпанов меньше в первой вазе,чем во второй

Математика
В первой вазе 3 тюльпана, а во второй 9 тюльпанов.На сколько тюльпанов меньше в первой вазе,чем во второй
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