Помогите решить пожалуйста) Номер 290, а и б!
Алгебра
Помогите решить пожалуйста) Номер 290, а и б!
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