Помоги мо математике 8а,б
Математика
Помоги мо математике 8а,б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1548/9+1048=1220; 9999/3*100=333300; 6789*а-10540=3038. Б) а*5=12735; а=12735/5; а=2547. а/5=2347; а=11735. 14307/х=3; 14307=3х; х=4769.
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