Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 и Из полученной суммы вычесть 14 ??о получим число 36 какое число задумал Ваня реши с помощью уравнения

Математика

Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 и Из полученной суммы вычесть 14 ??о получим число 36 какое число задумал Ваня реши с помощью уравнения

Автор: Гость