Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 и Из полученной суммы вычесть 14 ??о получим число 36 какое число задумал Ваня реши с помощью уравнения
Математика
Ваня задумал число если к этому числу прибавить 27 и Из полученной суммы вычесть 14 ??о получим число 36 какое число задумал Ваня реши с помощью уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+27-14=36 х+27=14+36 х+27=50 50-27= 23 х=23 Ответ: число 23
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