Определите молекулярную формулу вещества, содержание фосфора в котором 43,662% и кислорода 56,338%. относительная плотность паров того вещества по азоту=10,143

Химия

Определите молекулярную формулу вещества, содержание фосфора в котором 43,662% и кислорода 56,338%. относительная плотность паров того вещества по азоту=10,143

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