Определите молекулярную формулу вещества, содержание фосфора в котором 43,662% и кислорода 56,338%. относительная плотность паров того вещества по азоту=10,143
Химия
Определите молекулярную формулу вещества, содержание фосфора в котором 43,662% и кислорода 56,338%. относительная плотность паров того вещества по азоту=10,143
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(PxOy)= 10.143*28=284г/моль х:y= 43.662/31:56.338/16=1.4/7:3.5/7=0.2:0.5= 2:5 =4:10 M(P5O10)=284г/моль
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