Помогие решить задачу Из Москвы в Тверь вышли одновременно 2 поезда .Первый проходил в час 39 верст и приехал в Тверь 2 часами ранее а у второго поезда в час 26 верст сколько верст от Москвы до Твери

Математика
Помогие решить задачу Из Москвы в Тверь вышли одновременно 2 поезда .Первый проходил в час 39 верст и приехал в Тверь 2 часами ранее а у второго поезда в час 26 верст сколько верст от Москвы до Твери
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть расстояние от Москвы до Твери - х, а время пути первого поезда - у. Тогда время пути второго поезда у+2. Составим и решим систему уравнений: х=39у х=26(у+2) Подставим значение х из первого уравнение, во второе: х=39у 39у = 26(у+2) Решаем второе уравнение: 39у = 26(у+2) 39у=26у+52 39у-26у=52 13у=52 у=52/13 у=4 ч - время пути первого поезда Время пути второго поезда: 4+2=6 часов х=39у=39*4=156 верст (или 26*6=156 верст) - расстояние от Москвы до Твери
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