Помогите! 1) Слова, в которых количество звуков равно количеству букв, в каждом слове два слога. 2) Слова, в которых звуков больше, чем букв, в каждом слове два слога. 3) Слова, в которых звуком меньше, чем букв, в каждом ...
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Помогите! 1) Слова, в которых количество звуков равно количеству букв, в каждом слове два слога. 2) Слова, в которых звуков больше, чем букв, в каждом слове два слога. 3) Слова, в которых звуком меньше, чем букв, в каждом слове два слога. ЗАРЕНЕЕ СПОСИБО!
Ответ(ы):
Гость:
1)окно - 4б. 4зв. рука. 2)ёлка - 4б. 5зв. ёжик. 3)кровать - 7б. 6зв.(ь - не имеет звука);есть.
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