Помогите! 1) Слова, в которых количество звуков равно количеству букв, в каждом слове два слога. 2) Слова, в которых звуков больше, чем букв, в каждом слове два слога. 3) Слова, в которых звуком меньше, чем букв, в каждом ...

Русский язык

Помогите! 1) Слова, в которых количество звуков равно количеству букв, в каждом слове два слога. 2) Слова, в которых звуков больше, чем букв, в каждом слове два слога. 3) Слова, в которых звуком меньше, чем букв, в каждом слове два слога. ЗАРЕНЕЕ СПОСИБО!

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