Помогите 13.1 (а , б)

Математика
Помогите 13.1 (а , б)
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Автор: Гость
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Гость:
Ну простейшие же системы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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