Помогите #13 , буквы не обязательно, а вот орфограмму надо

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РечкЕ ставим в начальную форму речка.речка она моя ж.род 1-е склонение,вспомогательные слова луна и земля.на лунЕ значит буква е.ледоход проверочное слово лёд.хлопочЕт ,что делаЕТ? ХЛОПОЧЕТ. садовоД (извини не могу обьяснить).крИчат проверочное слово КРИК.вОрона через О ведь это словарное слово. кормИт (что делаЕТ?) кормИТ [ет] и [ит].воронят ОРО. рАзвится нет такой приставки РОЗ.ветЕрок проверочное слово ВЕТЕР.вЕсна проверочное слово вЁсны.