Помогите 2 задания)))

Математика
Помогите 2 задания)))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 5/8 не заштриховано 2   (1*2)*(3+45) = 96
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