Помогите!!!!!!!!8предложений что был деепричастие и причастие

Гость: Гость:

1. Молча шла Катя, задумавшись о завтрашнем дне. 2. Девочки шли по дороге, улыбаясь солнцу. 3." Сегодня чудесная погода!" - сказал Миша, надев солнечные очки. 4. Кончив плясать, бабушка села к самовару. 5. Бабушка, кончив плясать, села к самовару. 5. Мать, недоумевая, улыбалась. 6. Лётчик, пролетавший над городом, покачал крыльями. 7. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав крылья и устремив глаза свои в траву. 8. Ни разу не оглянувшись, Анфиска косила всё с тем же упорством