Составить предложение с географическим названием - Карпаты

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Этим летом мы с семьей решили поехать во Францию.На зимних каникулах я каталась в Альпах.Говорят, что Байкал - это чистейшее озеро на всей земле.Мы поехали в Оренбург на поезде.Соревнования по карате проходили в самаре.Столица Испании - Барселона. На сегодняшнем уроке географии мы подсчитали запасы угля в Польше.