Описание одуванчика размер,форма листьев,цвета и форма цветка

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Одуванчик — растение с ветвистым стержневым корнем толщиной до 2 см и длиной до 60 см, в верхней части переходящим в короткое многоглавое корневище. Листья голые, перисто-надрезанные или цельные, листорасположение — очерёдное Цвета:белые иногда желтые