Составте текст по картинке на тему библиотека
Русский язык
Составте текст по картинке на тему библиотека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В библиотеке много разных книг их очень интересно читать в библиотеке работает библиотекарша она помагает детям выбрать книгиесть книги рассказки сказки стихи разных авторов я люблю читать гниги ведь в них мы узнаем много нового извени что без точек
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