Помогите написать рассказ о весне
Литература
Помогите написать рассказ о весне
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Гость:
Работай по плану: 1) первое чувство весны 2) что изменилось 3) как мне нравится весна Или напиши про новости весны тоесть про животных и растения
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