Высота уровня воды в водохранилище перед плотиной 22м. Определите давление воды на лопасти турбины, если уровень воды после турбины 2 м.

Физика

Высота уровня воды в водохранилище перед плотиной 22м. Определите давление воды на лопасти турбины, если уровень воды после турбины 2 м.

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