Допоможіть! У трьох пакетах було порівну горіхів. Коли з кожного взяли по 6 горіхів,то в них стало стільки горіхів,скільки було раніше в двох пакетах. Скільки горіхів було в кожному пакеті спочатку?

Математика

Допоможіть! У трьох пакетах було порівну горіхів. Коли з кожного взяли по 6 горіхів,то в них стало стільки горіхів,скільки було раніше в двох пакетах. Скільки горіхів було в кожному пакеті спочатку?

Автор: Гость