Допоможіть! У трьох пакетах було порівну горіхів. Коли з кожного взяли по 6 горіхів,то в них стало стільки горіхів,скільки було раніше в двох пакетах. Скільки горіхів було в кожному пакеті спочатку?
Математика
Допоможіть! У трьох пакетах було порівну горіхів. Коли з кожного взяли по 6 горіхів,то в них стало стільки горіхів,скільки було раніше в двох пакетах. Скільки горіхів було в кожному пакеті спочатку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - в 1 пакете 2х - в 2-х пакетах (х-6)+(х-6)+(х-6)=2х 3х-18=2х 3х-2х=18 х=18 орехов было в каждом пакете
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