Реши уравнения с комментированием по компонентам действий: (40*х):10=28 ; y:9-28=32
Математика
Реши уравнения с комментированием по компонентам действий: (40*х):10=28 ; y:9-28=32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(40*х):10=28 (40*х)=28*10=280 (40*х)=280 х=280:40=7 х=(40*7):10=28 28=28 рівняння 2 у:9-28=32 у:9=32+28=60 у:9=60 у=60*9=540 у=540 540:9-28=32 32=32
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