Реши уравнения с комментированием по компонентам действий: (40*х):10=28 ; y:9-28=32

Математика
Реши уравнения с комментированием по компонентам действий: (40*х):10=28 ; y:9-28=32
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Автор: Гость
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Гость:
(40*х):10=28                                                                                                   (40*х)=28*10=280                                                                                            (40*х)=280                                                                                                       х=280:40=7                                                                                                      х=(40*7):10=28                                                                                              28=28                                                                                                            рівняння 2                                                                                                      у:9-28=32                                                                                                     у:9=32+28=60                                                                                              у:9=60                                                                                                         у=60*9=540                                                                                                у=540                                                                                                          540:9-28=32                                                                                                     32=32
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