Допоміжьть будь-ласка написати твір моя зустріч з олюбленим героєм
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Допоміжьть будь-ласка написати твір моя зустріч з олюбленим героєм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Злісні кроти викрали Кендес, і тепер Финису і Фербу належить її врятувати. Процес гри Дісней Фітнес і Ферб розповідає про те, що брати створили машину, здатну бурити землю, але для її функціонування потрібні алмази. Саме їх тобі належить збирати на рівнях. Крім алмазів ти можеш знайти і інші корисні предмети.Гра про героїв Діснея - братів Финиса і Ферба, передбачає, що тобі необхідно переміщатися по локації, уникаючи злісних кротів. При цьому потрібно встигнути зібрати певну кількість алмазів.
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