Помогите пожалуйста! Распредели глаголы в группы,обозначённые цифрами. 1)спряжение глагола определяется по ударному личному окончанию 2)спряжение глагола определяется по неопределённой форме глагола а)начнёте б)рубят в)св...

Русский язык
Помогите пожалуйста! Распредели глаголы в группы,обозначённые цифрами. 1)спряжение глагола определяется по ударному личному окончанию 2)спряжение глагола определяется по неопределённой форме глагола а)начнёте б)рубят в)свистят г)отвечаешь д)идёт
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Идёт, начнёте, отвечаешь. 2) Свистят, рубят
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши уравнения с комментированием по компонентам действий: (40*х):10=28 ; y:9-28=32
Ответить
Математика
Допоможіть! У трьох пакетах було порівну горіхів. Коли з кожного взяли по 6 горіхів,то в них стало стільки горіхів,скільки було раніше в двох пакет...
Ответить
Литература
Помогите написать рассказ о весне
Ответить
Физика
Высота уровня воды в водохранилище перед плотиной 22м. Определите давление воды на лопасти турбины, если уровень воды после турбины 2 м.
Ответить
Химия
Завершите уравнения реакций,укажите условия их протекания,определите тип реакци??: 1).Н(индекс2)+S= 2).H(индекс2)+N(индекс2)= 3).FeO+H(индекс...
Ответить