Помогите пожалуйста! Распредели глаголы в группы,обозначённые цифрами. 1)спряжение глагола определяется по ударному личному окончанию 2)спряжение глагола определяется по неопределённой форме глагола а)начнёте б)рубят в)св...

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Помогите пожалуйста! Распредели глаголы в группы,обозначённые цифрами. 1)спряжение глагола определяется по ударному личному окончанию 2)спряжение глагола определяется по неопределённой форме глагола а)начнёте б)рубят в)свистят г)отвечаешь д)идёт

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