Расположить в порядке возрастания 9 и 10 метр 8 сантиметров 1 метр 11 метр 1 сантиметр??в 9 сантиметров 67 сантиметров 86 сантиметров 25 метр Помогите пожалуйста
Математика
Расположить в порядке возрастания 9 и 10 метр 8 сантиметров 1 метр 11 метр 1 сантиметр??в 9 сантиметров 67 сантиметров 86 сантиметров 25 метр Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 25 м, 2) 11 м ,3) 10 м ,4) 9 м ,5) 1 м ,6) 86 см ,7) 67 см ,8) 9 см ,9) 8 см ,10) 1 см.
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